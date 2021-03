Explotan las redes por petición de sacar del aire a Pepe Le Pew y Speedy González

El zorrillo Pepe Le Pew y el veloz ratón Speedy González fueron tendencia este fin de semana en las redes sociales, tras una columna escrita por Charles Blow publicada en el New York Times donde pide sacar del aire a ambos personajes por incitar al acoso y fomentar estereotipos incorrectos de los migrantes mexicanos.

Blow señala en el escrito que el comportamiento del zorrillo promueve el acoso y la cultura de ‘violación’, pues este es persistente en conseguir el amor de Penélope Kittie (gata que aparece en la mayoría de escenas de Le Pew), mientras esta se niega rotundamente a establecer una relación con él.

“Esto les enseñó a los chicos que ‘no’ realmente no significaba no, que era parte ‘del juego’, el inicio de una lucha de poder. Enseñó que superar las extenuantes objeciones de una mujer, incluso físicas, era normal, adorable y divertido. No le dieron a la mujer ni siquiera la posibilidad de hablar”.

Con respecto a González, critica que en varios episodios fomenta el estereotipo mexicano de “borracho y letárgico”, señalando a varios compañeros de aventuras del ‘ratón más rápido del oeste’.

En el escrito también acusó de racistas a historias como Tarzán y Tom & Jerry, pues ambas a su criterio fomentan la esclavitud.

En la web, los internautas dejaron sus comentarios, varios de esos fueron críticas a personajes femeninos de las caricaturas que también fomentan y normalizan el acoso contra los hombres.

Así la situación, pidieron que personajes como Pucca, Helga, Tootie, entre otras, también sean sacadas de las pantallas chicas.