Falcón: Seguiremos en la calle con más fuerza para rescatar a Lara y salvar a Venezuela

“El Oficialismo obtuvo una victoria pírrica”

Henri Falcón expresó este martes su postura frente a los resultados obtenidos el pasado 6 de Diciembre en las elecciones parlamentarias, en las que resultaron electos 2 diputados por lista del partido Avanzada Progresista.



Para Henri Falcón exgobernador de Lara el gran perdedor es el país, a su juicio no se puede hablar de victoria en el sector oficialista cuando se trata de una victoria pírrica, ni se puede hablar de triunfo en el sector del extremismo cuando llaman a la abstención, a la aventura y a la nada.



“El extremismo opositor sigue convocando a la nada, ese sector que dice que el 70% es por su llamado, no es así; en Venezuela la abstención estructural ha estado históricamente en todos los procesos electorales entre 30 y 35%. Un 15% de abstención obedece a la crisis de la pandemia y falta de gasolina que genera inmovilidad, más los emigrantes votantes fuera del país representan aproximadamente 20% y el otro 10% es ese sector extremista que aún cree en una intervención militar, que se convirtió en una fantasía ¿Cuál es la victoria?” preguntó

“Con el gobierno ocurre lo mismo: ¿De cuál victoria hablan? Si antes sacaban siete millones de votos, el 6D sacó cuatro millones, perdieron tres millones de simpatizantes. Y para llegar a los cuatro millones tuvieron que apelar a la prórroga de la apertura de los centros electorales después de las 6 de la tarde cuando no había gente en las colas, apelaron al chantaje y manipulación de siempre”.



Para Henri Falcón, una vez más se perdió una gran oportunidad para avanzar en soluciones para el país desde el epicentro de la nueva Asamblea Nacional, desde la política, la democracia, los acuerdos y soluciones de los problemas de la gente.



Se refirió a los retos que vienen por delante y se mostró fortalecido ante ellos: “Nuestro partido hoy más que nunca asume el reto de volver a la calle con más fuerza, sin desmayos y no descasaremos hasta alcanzar la victoria para recuperar el futuro de Lara y nuestro país ” dijo.



Llamó a la reflexión y a la unión de los partidos, a la par que dijo que hay que interpretar el mensaje electoral desde la rectificación, la autocrítica, la reflexión y seguir interpretando la conciencia de la gente. “Si queremos un país diferente, debemos unirnos. Si rompemos el cerco del oficialismo, y vencemos el chantaje otro gallo va a cantar en Venezuela”.



“Sí es posible derrotar a este gobierno que se muestra desgastado y por eso seguiremos en las calles: En enero inicia otra lucha democrática en el marco de la Constitución para salvar a Venezuela y a Lara”



Finalmente felicitó a los que salieron a votar, a los partidos políticos pues a su juicio vencieron todos los obstáculos y derrotaron el abstencionismo, la pandemia y la falta de gasolina. “La política en este país demanda valentía para asumir los retos y desafíos y darle la cara a la gente, asumir las victorias y las supuestas derrotas, tenemos la conciencia tranquila porque no nos quedamos de brazos cruzados, el millón cien mil que votó debe multiplicarse por 10, ese es el reto organizativo para ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías, así es que podemos acumular fuerzas para echar del poder al mal gobierno de Maduro y sus camarillas de ineficientes”.



Aseguró que para este 2021 no bajará la guardia, y se desplegará por todo el estado, “Vamos a sacudir la desesperanza, la lucha es con la gente, es progresiva en ofensiva hasta lograr rescatar a Lara,” finalizó.



Prensa Henri Falcón