Fedeagro: Campos venezolanos está en una especie de orfandad debido a la falta de servicios básicos

“Lamentablemente el campo venezolano está en una especie de orfandad y desde este año el sector privado, el productor venezolano, decidió dar un paso adelante e iniciar el camino de la recuperación de la producción”, aseveró Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.

Recordó que la agricultura y la ganadería es la principal fuente de empleo en 17 estados del país, por lo cual exigió que se les garantice el diesel para mantenerse en funcionamiento.

Hopkins también lamentó que desde las autoridades oficiales no se le preste atención al campo venezolano.

Sostuvo que es “cuesta arriba” competir con los productos importados.

“El productor de otras latitudes no hace cola para la gasolina, no está sin diesel, consigue sus agroquímicos, sus semillas, no se le va la luz”.

Insistió en que lo más sensato sería un diálogo de los responsables de la política agrícola oficial con los productores para reactivar la producción de alimentos.

“Apostar por la agenda de las importaciones es parte del error que se cometió por lo cual estamos en esta profunda crisis”.

Con información de Unión Radio

Foto Archivo EI