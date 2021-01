Fedecámaras: Por el bien de la economía, dialogaremos con quien sea

Para el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano los cambios políticos tienen que darse por los caminos de la democracia, así que se debe dejar de satanizar el diálogo.

Afirmó que no tiene inconvenientes si lo califican de iluso” por no politizar sus acciones y reunirse con el Gobierno, “si hay que reunirse con gobierno, oposición, Rusia o EEUU, lo haremos (…) no queremos que a la gente le vaya mal o que la economía fracase”.

Cussano quien ofreció detalles sobre el encuentro sostenido, ayer miércoles 27 de enero, con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y los miembros de la Comisión del Diálogo, Reconciliación y Paz que impulsa el Parlamento.

El empresario respondió a los sectores que tratan de “satanizar” su decisión de buscar soluciones a través del diálogo. “Hay sectores extremos del país que no ven bien la reunión”, pero cree que el gran país si percibe lo que está sucediendo como una buena señal.

“Nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, que no es para otra cosa sino que los venezolanos vivan mejor”, agregó.

Indicó que si existe una “verdadera intención de diálogo” se debe crear una Ley de Amnistía e hizo énfasis en que el sector empresarial “no va hacer un grupo que está en contra de los que rigen la política actual”. Pidió al país esperar, “estamos en unas mesas de trabajo, veremos si hay resultados”, acotó./APP

Con información de Globovisión

Foto Archivo Julio Colmenarez