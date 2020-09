Foro Penal ante excarcelaciones pide prudencia y no canta victoria

Gonzalo Himiob director de la organización no gubernamental, Foro Penal pidió “prudencia” para no sacar conclusiones jurídicas, de los casos de indulto a diputados y presos políticos, hasta tanto no sea publicado oficialmente el decreto anunciado por el gobierno nacional.

El abogado también resalta la importancia de que el documento debe ser analizado, una vez publicado, para conocer su alcance y cómo se aplicará y analizará en cada caso.

“Estamos verificando identidades y modalidades que tendrán las excarcelaciones anunciadas (…) Al parecer abarca casos de personas que están presas, pero también casos de personas investigadas o que están en el exilio. Es decir, no solo abarca presos políticos”, escribió en sus redes sociales.

El decreto de indulto abarca a 110 personas entre ellas parlamentarios en el exilio, dirigentes políticos, activistas y periodistas.

#31Ago 5:05PM A esta hora:

-No se ha hecho público el decreto que contiene los indultos. La Gaceta Oficial en la que debería constar no ha sido publicada o difundida.

-No se ha producido ninguna excarcelación basada en dicho decreto. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) 31 de agosto de 2020

Foto: vía El Nacional