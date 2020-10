Fuente anónima: Salud de Trump se complica

«Los signos vitales» del presidente de EE.UU., Donald Trump, «en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en lo que se refiere a su cuidado».

Así lo declaró a agencias internacionales, bajo condición de anonimato porque no está autorizada para declarar públicamente, una fuente que declaró a los reporteros que cubren la Casa Blanca. En fracción de segundos el reporte le daba la vuelta al mundo.

«No estamos aún en un camino claro hacia la recuperación», aseguró este sábado el o la informante de quien se dice está familiarizada con la salud del mandatario.

El médico personal del mandatario, Sean Conley, dio como versión oficial ante la prensa, que Trump está evolucionando «muy bien», no tiene fiebre y no necesita oxígeno. Incluso dijo que estaba de buen humor, pero no trascendió en detalles precisos de su tratamiento.

Pero el testimonio de la persona que informó, contradice abiertamente esa versión. Se dice que al mandatario se le administró oxígeno suplementario antes de abandonar la Casa Blanca.

La declaración del médico, también comandante de la Marina, sorprendió tras decir que van “72 horas” desde el diagnóstico del presidente, un tiempo que no coincide con el anuncio público del test positivo de Trump hecho en la madrugada del viernes.

Adicionalmente, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el presidente pasó por un período “muy preocupante” el viernes y que las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención.