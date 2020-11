G4 organiza comisión que vigilará Parlamentarias del 6-D

La oposición venezolana reunida en torno de Juan Guaidó informó a través de un comunicado que desplegará una comisión de observación en todo el país para vigilar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que no participará por considerarlas un “fraude”.



“Diputados, partidos, organizaciones de la sociedad civil y el ‘Observatorio Contra el Fraude’ designado por la Asamblea Nacional, activan el ‘Operativo Contra el Fraude’, con un despliegue de observadores en los centros (de votación) del régimen”, dice un boletín difundido por la oposición.



La finalidad es “registrar la realidad de la participación” y las “irregularidades” para denunciarlas, agrega.

El sector que lidera el parlamentario, pide a sus simpatizantes no participar en los comicios pero sí en una consulta para preguntarles si rechazan o no las elecciones legislativas del 6 de diciembre, y si aprueban o no que se ejerza “toda la presión” nacional e internacional para sacar del poder a Maduro.

La consulta, cuya fecha de comienzo estaba fijada inicialmente para el 5 de diciembre, se aplazó al día 7 y se extenderá hasta el 12 de forma digital a través de plataformas habilitadas para ello y, según ha dicho Guaidó, el mecanismo será secreto y auditable.

Para el día 12, dentro y fuera del país funcionarán los “Centros Para la Consulta” con el fin de depositar la ratificación de voluntad.

Con información de EFE

FOTO Vía presidenciaVE