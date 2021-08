Gobernador de Nueva York renunció a su cargo tras escándalo por acoso sexual

Este martes 10 de agosto el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció su dimisión al cargo tras las alegaciones de acoso sexual en su contra.

Dijo que ha habido “cambios generacionales o culturales” que no ha sabido entender, y reconoció que una “controversia política” como la que atraviesa consumirá “tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la covid-19”, por lo que optó a “dar un paso a un lado” después de días de críticas.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (…). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas”, declaró en directo y con voz temblorosa.

“A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad, me disculpo profundamente”, agregó.

A Cuomo lo relevará la vicegobernadora actual, la demócrata Kathy Hochul, de 62 años, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernador de Nueva York./SYGA

Foto: AP