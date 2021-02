Jorge Rodríguez al PCV: “Están con la patria o en contra de la patria”

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, rechazó la campaña dirigida a la división de las fuerzas bolivarianas impulsada por parte de los miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Rodríguez calificó de doble discurso por parte del diputado Óscar Figuera, quien durante su derecho de palabra atacó a la actual gestión de Nicolás Maduro.

“Elliott Abrams, dijo que habían militantes de izquierda que debemos atender que están de acuerdo con que Maduro debe salir y que una cosa es Chávez y otra era Nicolás Maduro (…) No es una discusión política es una intencionalidad, es una quinta columna, es una cuña y a mí no me van a venir a esta altura con un chantaje, con un logotipo o con unas siglas porque es demasiado lo que está en riesgo”, indicó.

Rodríguez también llamó la atención sobre esta actitud luego que el “enviado especial” para Venezuela Elliott Abrams asegurara que se encontraba en conversaciones con sectores de la izquierda que estaban de acuerdo de la salida de Maduro.

“Es una campaña orquestada para generar división dentro de las fuerzas bolivarianas y a estas alturas o están con la Patria o están contra la Patria, o estás con la vida o estás contra la vida. Nosotros entendemos y asumimos que haya diputados de distintos partidos de oposición que señalen que no están de acuerdo con un comunicado, pero lo que si vamos a enfrentar es que se pongan otro ropaje distinto al que ahora están vistiendo para atacarnos”, sentenció.

Rodríguez defendió el Acuerdo que fue aprobado por la mayoría de los diputados pertenecientes a la bancada del Bloque de la Patria y recalcó que seguirá enfrentando a quienes se presten para promover la división de las fuerzas revolucionarias./APP

Foto @APnews