La inmunización de migrantes venezolanos es uno de los objetivos de Colombia para combatir la pandemia

Este jueves el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, afirmó en Washington, Estados Unidos, que la inmunización de la comunidad venezolana como uno de los objetivos claves del combate contra la pandemia en su país.

“Tenemos un compromiso y tenemos una obligación epidemiológica, también de salud pública”, afirmó el ministro en una entrevista con Efe.

Para el funcionario, no se trata solo de vacunar a la población local, cuando hay ciudades fronterizas que tienen 50.000 habitantes colombianos y 10.000 venezolanos.

“Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección”, argumentó.

La estrategia busca abarcar también a otros migrantes procedentes de África o de países de la región como Haití, que han convertido a Colombia en punto de tránsito en su ruta hacia Estados Unidos.

“Esas personas necesitan apoyo de la cooperación internacional para el tema de vacunación”, dijo el titular de Salud, quien puntualizó que requieren las dosis 2ya sea como donación o préstamo”.

Según el ministro, Colombia no puede echar mano de las dosis de las que ya dispone, ya que la Ley Estatutaria de Salud de ese país, al igual que la de muchas naciones, establece que la atención e inversión en el sistema sanitario debe ir a los colombianos o los extranjeros con estatus regular.

En ese contexto, apuntó que Estados Unidos y Canadá han prometido ayudas para vacunar a las poblaciones migrantes, que en el caso de los venezolanos van en tránsito muchas veces hacia países como Argentina, Chile o Perú./SYGA

Foto: AP