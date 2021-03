“La mayor preocupación de los padres es el retorno a clases presenciales”, expresó María Josefina Guzmán, subdirectora del colegio Diocesano, adscrito a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).

Al respecto, el INFORMADOR VENEZUELA pulsó la opinión de padres, entre ellos, Lilian Terán quien se encontraba en el liceo Félix González Lameda para entregar los trabajos de sus dos hijos.

Asimismo, José Angulo acompañaba a sus dos niños para las asesorías pedagógicas en el colegio La Salle.

Ambos coinciden en que temen contagios. El virus está latente y aún no es momento para aglomeraciones. “Es difícil controlar a los muchachos y que guarden las normas sanitarias”, añadió Terán.

Entretanto, las asesorías pedagógicas continúan en los planteles educativos a la espera de lineamientos del Ministerio de Educación tras el llamado a clases presenciales (7X7) en abril próximo, a casi un año de suspensión.

Un reto

A casi un año de las clases a distancia, ello ha significado reto que demanda disciplina.

En tal sentido, Guzmán, expresa que en el Diocesano, además de las asesorías pedagógicas ofrecen talleres psicológicos durante las cuales se les enseña a manejar ansiedad…

Los padres también reciben asesoría del psicólogo y exponen preocupaciones y puntos de vista.

“La experiencia con los padres ha sido excelente”, acota. Su opinión es importante. Por ejemplo, con ellos se acordó la entrega de trabajos en físico, porque no todos contaban con internet, comenta.

A los padres también se muestran interesados en cuanto a la evaluación, tal como lo constató El INFORMADOR VENEZUELA.

Asimismo, las asesorías pedagógicas son importantes, -apunta Guzmán- porque existe una interacción directa. Este lunes correspondió Geografía, Historia y Ciudadanía (GHC). Cada día corresponde a un grado.

Igualmente, entre el 15 y 19 de marzo se impartirá los talleres vocacionales, añadió.

Jesús Angulo considera que las orientaciones pedagógicas han sido muy valiosas, sobre todo en las materias de matemáticas, inglés y castellano.

Lilian Terán valora como positivas la asesorías. He oído quejas de que en otros liceos abarrotan de tareas a los muchachos quienes han tenido que entregar hasta 40 trabajos.

En el caso del liceo Félix González Lameda, el contenido académico es el esencial, lo que corresponde al lapso académico.

Para usted ¿qué ha sido lo más difícil de las clases a distancia?

Hay materias que no entiendo como matemáticas, inglés y he tenido que recurrir a un profesional para que expliquen matemática, inglés…

Un sacrificio

María Daniela, estudia séptimo grado en el Diocesano, y le gustaría asistir a clases, “pero tocó así”. Dice que ha sido fuerte, porque no tiene internet en su casa y debe levantarse a las 5:00 y caminar, junto a su mamá, dos kilómetros hasta casa de su tía para investigar.

“Investigo todo y luego al día siguiente me dedico a hacer la tarea con asesoría de mi mamá. Cuando ella no entiende, busca a una señora para que me explique”, relata.

@auritarosacastillo

Foto: ARCG