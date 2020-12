La oposición asegura que más del 80% de los venezolanos no participó este 6-D

Freddy Guevara, diputado y vocero del El Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional, ofreció el cuarto balance de la oposición respecto a la jornada electoral de este 6 de diciembre. El diputado afirmó que “más del 80% de los venezolanos”, no participó en los comicios.

“Los venezolanos dijeron no ‘al fraude, no me la calo’, más del 80% de los venezolanos dijo no al fraude, ese país dijo no importa que me amenaces pero no me la calo”, aseveró.

Guevara elogió a quienes no acudieron a las urnas a ejercer el derecho al voto por tratarse de un evento “fraudulento”.

«Democracia confiscada»

Por su parte, el diputada Juan Pablo Guanipa, calificó la abstención como un gesto de dignidad “Este es el silencio de un país agobiado, pero con dignidad”.

Informó que según las cifras que vienen manejando hubo una participación del 18.33%.

Guanipa recordó las declaraciones de Nicolás Maduro luego de las parlamentarias del 2015 cuando la oposición obtuvo la mayoría de diputados y votos. “En su momento dijo que no participaría en otro proceso al menos que tuviera la certeza de ganar”, dijo Guanipa.

Respecto a la abstención Guanipa dijo: “No estamos alegres porque la democracia este siendo confiscada, sino porque tenemos la esperanza de salir adelante, y seguiremos hasta conseguir la liberación de Venezuela con el voto, pero no amenazando que si no vota no tendrá comida”.

Gunaipa pide a los venezolanos participar en la Consulta Popular

“Esos venezolanos que dejaron los centros (de votación), están gritando que quieren comer, quieren trabajo, estudiar…”, prosiguió.

Dijo que la respuesta a la jornada del 6 de diciembre, será la Consulta Popular que promueve la Asamblea Nacional.

Tercer balance

“El pueblo ha demostrado hidalguía, decoro, y coraje porque hay apenas 16.1% de participación”, informó en un tercer balance el diputado Williams Dávila, la tarde de este domingo 6 de diciembre.

Calificó este hecho como “una derrota que está dando el pueblo a quienes quisieron maquillar el fraude en un momento en el que no hay agua, luz, ni alimentos”, agregó.

Dijo que los venezolanos prefirieron quedarse en casa y no cambiar su voto por algún beneficio que les pudieran ofrecer. “Este pueblo ha demostrado que no lo pudieron comprar”.

Cifras

Dávila ofreció algunos datos como: “70% de los centros de votación tenían puntos rojos, el 15% de estos centros fueron asediados por grupos para entregas bolsas de Clap, y otros beneficios, otros centros no tuvieron medidas de contención contra el Covid.19”.

“33% de funcionario no usaron las mascarillas, y además amenazaron dueños de emisoras de radio en Mérida, Portuguesa, y a periodistas”.

Foto: Prensa Voluntad Popular