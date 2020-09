López Obrador: A la primera manifestación de 100.000 en mi contra me voy

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó que presentaría su dimisión como mandatario si logran hacer una manifestación de 100.000 personas en su contra y, además, disminuye el respaldo en los sondeos.

«A la primera manifestación de 100.000 y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo (me voy) a Palenque, Chiapas (lugar donde tiene su residencia personal)», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina habitual.

El mandatario señaló que, de cumplirse esas condiciones, ni siquiera esperaría al referéndum revocatorio, que prevé convocar para el 2021.

López Obrador, quien asumió la primera magistratura de México el 1 de diciembre de 2018, indicó que esta decisión la toma con base en sus «principios» e «ideales».

El dignatario hizo el comentario mientras se refería a las manifestaciones realizadas en Ciudad de México por parte de grupos feministas a favor del aborto; y habló sobre los destrozos causados por un sector minoritario de la protesta, que provocaron daños a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y lanzaron botellas con líquidos inflamables a los policías.

El mandatario explicó que entiende el malestar de las mujeres que participaron en la protesta, pero insistió en que la violencia no es la vía adecuada para exigir sus reclamos.

«Nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años, desde que salí de la escuela no he hecho más que luchar por la justicia. No soy un ‘fifí’ que de repente me dio por hablar de los pobres y hablar de la igualdad de la justicia», enfatizó.

"A la primera manifestación de 100 mil personas en lo contra, me voy a Palenque": AMLO. pic.twitter.com/rd98X8gjfL — MX Político (@NoticiasMXP) 29 de septiembre de 2020

Foto: Vía JMM/PRESIDENCIA México