Los bolívares están más escasos y el dólar avanza “desordenadamente”

Se agrava la escasez de dinero en efectivo en Barquisimeto al tiempo aumenta la tarifa del pasaje de transporte público, lo cual complica más aún más la movilidad en la ciudad.

David Lucena, relató que caminó casi seis kilómetros, desde el centro de la ciudad hasta su casa (oeste de la ciudad), al no tener “efectivo”.

“En cajero solo se permite retirar 200 mil bolívares y el pasaje cuesta Bs. 100 y hasta 150 mil bolívares”. Tampoco conseguí quien cambiará dólares por bolívares”, añadió.

Neria Perdomo, usuaria, expresó que taxistas pagan por el “billete verde” 800 mil bolívares. Finalmente, me dio vuelto 650 mil bolívares porque me cobró Bs. 150 mil por el pasaje. Acepte, porque me urgía hacer diligencias.

En los negocios condicionan la venta, manifestó Esperanza Pérez quien, desesperadamente, intentaba cambiar cinco dólares y con ese propósito fue la panadería y solicitó dos panes canilla por Bs. 720 mil. Sin embargo, que debía consumir $3.

En negocios acusan falta de billetes de uno y cinco dólares y comerciantes sugieren a los clientes “redondear la cuenta” o aceptar pago móvil en bolívares.

La teoría económica indica que cuando la tasa inter-trimestral de la Base Monetaria (BM) supera la liquidez monetaria y el circulante, se produce una caída del efectivo disponible.

Rezago de cono monetario

El INFORMADOR VENEZUELA conversó telefónicamente con el economista Luis Crespo. Explicó indisponibilidad de billetes es consecuencia del rezago del cono monetario nacional, actualmente “destruido” por la hiperinflación.

Actualmente, el consumidor requiere de muchos más billetes para adquirir un producto, dijo. En la actualidad las personas hacen transacciones hasta con oro, como ocurre en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, comentó.

Dolarización “desordenada”

Con relación, a la escasez de billetes de baja denominación, manifestó que existe una “dolarización desordenada”.

Aun cuando se calcula que 80% de las operaciones se hacen divisas. En tal sentido, las expectativas en 2021 es que la dolarización pueda trascender a la formalidad y los bancos sean intermediarios para la obtención de moneda extrajera. dijo.

El presidente de la República Nicolás Maduro, ha reconocido que existe una dolarización, aunque no la oficializada, sin embargo, expresó satisfacción al respecto, recordó el economista.

@auritarosacastillo

Foto: ARCG