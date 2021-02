Maduro amenaza no ir a dialogo si la UE no rectifica las sanciones

Nicolás Maduro respaldó este miércoles la decisión de expulsar a la representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabell Brillante Pedrosa, a su vez, amenazó con no ir a dialogo con la oposición si el parlamento europeo no rectifica las sanciones en contra de funcionarios venezolanos.

“¿Qué esperan que les demos las gracias por agredirnos? No, así no. Nosotros estábamos buscando diálogo pero así no, o ustedes rectifican o no hay más trato de ningún tipo, no habrá más diálogo”, dijo Maduro durante la jornada de trabajo de este miércoles.

“Nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender, agredir y sancionar a Venezuela, aseveró”.

El líder del ejecutivo pidió a las naciones europeas respetar la soberanía venezolana.