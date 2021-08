Marco Tulio Mendoza, psiquiatra: “En estos momentos tenemos que ser tolerantes, de esta vamos a salir”

“Me colgó el teléfono, me dejó hablando solo. No sé que le pasa, me contestó mal y ella no es así”, son comentarios cotidianos. Las personas están irascibles y reaccionan al mínimo incidente que otrora era insignificante.

Ansiedad, miedo, ira, tristeza están “a flor de piel” y se evidencia en calle, en el transporte público…. aumentando el riesgo de enfermedad emocional colectiva, porque las emociones se contagian.

“En estos momentos tenemos que ser muy tolerantes”, declaró a El Informador Venezuela el médico psiquiatra, Marco Tulio Mendoza.

Las circunstancias que ejercen presión sobre la salud mental de la población venezolana son evidentes. Una situación económica y social nunca vista y lo peor es que no se visualiza salida a corto plazo. Y se sumó “la bendita pandemia”, explica.

Eso conlleva a un proceso de “desesperanza aprendida. La población está bajo un constante estrés, y es lógico y es humano que esté irritable, deprimida y ansiosa”.

Inclusive, que desvirtúe su capacidad de congeniar con los demás congéneres de su entorno, añade el galeno.

Ante la complicada panorama, qué hacer para aliviar esa presión en que impacta severamente a la población.

Programas de salud mental

En palabras de Marco Tulio Mendoza, médico psiquiatra, se debe plantear no solamente un paquete socioeconómico que coadyuve a organizar la sociedad, actualmente desmembrada.

Sino también un paquete de salud mental que implica el deporte, el fortalecimiento de los grupos sociales de acción, acercamiento efectivo de la familia, aunque la pandemia entorpece el contacto social y familiar, acota.

“De esto vamos a salir”, -evidentemente los pueblos han buscado salida en los momentos coyunturales de su existencia. “Venezuela y los venezolanos no somos menos”.

“Los venezolanos somos de gran valía y tenemos una capacidad muy grande de recuperarnos. Somos sociables, no somos denigrantes de nosotros“.

Además, no tenemos una cantidad de taras, como otros pueblos ancestrales, por las luchas económicas y religiosas, acota.

La conducta individual impacta en lo colectivo. Entonces, hay que hacer el mejor esfuerzo por comprender la situación y ser tolerantes, reiteró.

Es muy importante que la gente no responda a la agresión con más agresión y así evitar enfrentamiento social, que pudiera ser de grandes dimensiones.

Todo lo que sea apostar por el bienestar de la población es loable y en estos momentos necesario, finalizó diciendo el psiquiatra, Marco Tulio Mendoza.

Tips

En el contexto socioeconómico y sanitario actual, la empatía, la solidaridad es sanadora para quien da y quien recibe. Incluso, algo tan sencillo como un saludo amable, una sonrisa.

Dé los buenos días al transportista, a los pasajeros, hágalo desde el corazón y terminará contagiando al entorno.

Ore, comparta, lea, escuche buena música, pinte, escriba. Saque todo lo bueno. Use las redes sociales para construir, ayudar… Es una manera de combatir el estrés.

Agradezca, que en este momento estés respirando, ya eres ganador.

@auritarosacastillo

Foto referencial, El Informador Venezuela