Mario Perdigón (AP): Lo que han hecho es cambiar a una fracasada por otro fracasado

Para Mario Perdigón, secretario general de Avanzada Progresista (AP) en el estado Lara, “el gobierno nacional lo que ha hecho en esta entidad federal es sustituir a una fracasada por otro fracasado”.

Se refería el dirigente político a la todavía reciente designación cono ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la que hasta este lunes fue primera mandataria regional, Carmen Meléndez.

-Ésta, de paso, ha sido reemplazada en el cargo –y, por lo que parece, va a ser ratificado en el mismo- por el actual secretario general de Gobierno, Adolfo Pereira.

El dirigente ofreció sus declaraciones a los periodistas en la sede de su organización política en esta ciudad.

-Probablemente –siguió diciendo Perdigón-, el presidente de la república, Nicolás Maduro, lo que está tratando es de ocultar, de tapar, el gran desastre que la señora Meléndez le ha ocasionado al Estado Lara durante sus tres años de triste, muy triste, gestión.

-Para mí que muy probablemente Maduro está plenamente consciente de ello, y por eso decidió removerla.

-Pero, lamentablemente, ésa no es, ni de cerca, la solución, porque la señora Meléndez ha dejado allí el mismo equipo que, junto con ella, ha constituido el peor gobierno en toda la historia republicana del estado Lara.

-Es más: Yo me atrevería a asegurar que el peor de los anteriores gobiernos regionales al de la señora almiranta –como le gusta que la llamen- fue mil veces mejor que el de ella.

-Y, por cierto, no hay que olvidar que, durante su campaña electoral, la principal frase de esta señora Meléndez fue la de que no tendría excusa alguna para no cumplir las decenas de promesas que hizo.

-Y resulta que lo que le ha sobrado han sido excusas por montones.

“El colmo de los colmos…”

-Pero el colmo de los colmos, para desgracia y lamento de los larenses, es que quien la está sustituyendo es otro señor que fracasó ruidosamente en su gestión como presidente de GasLara.

-Es más –y eso lo repite todo el mundo aquí-, ese señor fue quien terminó de dejar sin gas a todos los larenses, y ahora todos, o casi todos, tenemos que cocinar con leña.

-Es muy doloroso para mí el tener que expresarlo –enfatizó-, pero, con ese liderazgo “seudorrevolucionario”, no es muy auspicioso el destino que aguarda a los larenses.

-Es por esa razón que, en Avanzada Progresista, ya hemos elaborado un plan para rescatar a nuestra entidad federal, y para que vuelvan a nosotros la alegría y el progreso de los que anteriormente disfrutábamos.

-Y es que, hoy en día, gracias a este mal gobierno, el pueblo de Lara sufre y muere de dolor.

-Por tal motivo, llamamos a todos los larenses a sufragar el 6 de diciembre por los candidatos de la Alianza Democrática en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo, de manera que ejerza así su derecho al voto castigo contra los gobiernos nacional, regional y local.

Reinaldo Gómez

Foto: cortesía AP