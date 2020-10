Marvel planearía traer de vuelta por CGI a Chadwick Boseman para Black Panther 2

Fuentes del mundo del espectáculo han revelado que Marvel Studios tiene planes de honrar a Chadwick Boseman ‘trayéndolo de vuelta’ para Black Panther 2. ¿Cómo sería eso posible? Con ayuda de la tecnología CGI (Computer Generated Imagery, o Imágenes Generadas por Computador).

El medio We Got This Covered afirma que el estudio dueño de la franquicia Avengers está considerando hacer un doble cameo del actor con esta herramienta tecnológica para darle un cierre al personaje.

El uso de CGI no es del todo nueva; otras producciones la han empleado para hacer reaparecer a personajes que ya no están en el plano terrenal o para poder rejuvenecerlos. Así fue como sucedió con Carrie Fisher, al aparecer en Rogue One de Star Wars en su inolvidable personaje de la Princesa Leia.

Chadwick Boseman debutó como el rey T’Challa en el MCU (Marvel Cinematic Universe) con Capitán América: Civil War, en abril de 2016.

Después, en enero de 2018, el actor protagonizó Black Panther, una película que se convirtió en una de las más taquilleras de todos los tiempos y con la cual el actor dejó un legado por romper las barreras para la diversidad y la representación de las minorías en la gran pantalla.

Aunque Marvel no ha confirmado la noticia, la aparición de Boseman sería realizada con escenas inéditas que ya estén grabadas y el CGI se encargaría de darle un retoque digital.

En la Expo D32 de 2019 fue anunciada la secuela de Black Panther, que esperaba ser estrenada el 6 de mayo de 2022. Sin embargo, la muerte del protagonista, quien estaba luchando en secreto contra un cáncer de colon, cambió todos los planes en torno a esta producción.

La decisión de ‘revivir’ a alguien en el cine con CGI siempre será algo polémico. De hecho podría parecer irrespetuoso y de mal gusto si Marvel lo maneja incorrectamente, pero si la familia de Chadwick Boseman da su autorización, también puede resultar en el momento más impactante emocionalmente en Black Panther 2 e incluso de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por ahora, solo se conoce que será Shuri de Letitia Wright quien asuma el puesto del héroe principal en el nuevo film, ya que Marvel no quiere a otro actor como Black Panther.