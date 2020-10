Migbelis Castellanos dio positivo al coronavirus

La Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, compartió con sus seguidores que dio positivo para la enfermedad del coronavirus.

En una emisión del programa Sal y Pimienta, en donde participa, reveló al público su estado de salud.

“Los saludo desde mi casa. Extraño estar en el estudio pero tengo que informarle a toda la audiencia de Sal y Pimienta que di positivo en la prueba del coronavirus”, dijo.

Asimismo, indicó que está cumpliendo cuarentena en su casa para evitar contagiar a otros.

Agregó que ha estado estable. Sin embargo, ha presentado dolor en el cuerpo y dolores de cabeza que “van y vienen”.

“Hoy justamente me levanté sin el olfato y sin el gusto, pero no he tenido fiebre. Estoy tranquila y cumpliendo la cuarentena para estar lo más pronto con ustedes, chicos”, completó Migbelis Castellanos.