Olivares: “El gobierno miente, el Inhrr reporta más muertes por COVID”

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, insistió nuevamente en que las cifras mostradas por el gobierno nacional son una ‘mentira’, esta vez se aferra a unos datos mostrados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr) en donde muestra que 965 venezolanos han fallecido por COVID-19 en el país, mientras que el último reporte del Estado señala que hay 436 decesos.

“¡MADURO MIENTE! El Instituto Nacional de Higiene en su página web reporta 965 muertes por COVID19, mientras que anoche Delcy reportó un total de 436. Al final, es imposible confiar en ninguna de las cifras”, escribió Olivares en su cuenta de Twitter.

En horas de la tarde de este martes 8 de septiembre se viralizaron una serie de capturas de pantalla de la página oficial del Inhrr, donde se observaba la abrumadora cifra de muertes. Luego del ‘alboroto’ dicha información fue tumbada del sitio web.

“Tenemos meses diciéndolo, el régimen miente y manipula la información. No hay normalidad y no está controlada la epidemia. Se están muriendo venezolanos y no tenemos información real de lo que está pasando”, finalizó el diputado.

Hasta ningún ente oficial se ha pronunciado sobre el tema.