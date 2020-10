Omar Vizquel: No seré parte de una discusión en redes sociales

View this post on Instagram

La exestrella del béisbol venezolano, Omar Vizquel se pronunció este martes, luego que su esposa Blanca se expresara en redes sobre supuesta violencia doméstica. – Vizquel dijo que después de 6 años de matrimonio, se encuentra en un proceso de divorcio difícil y complicado para ambas partes, por lo que espera que este trámite transcurra de la mejor manera posible por el bien de la familia. – Dijo además que no será partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a los buenos tiempos que vivieron juntos, por lo que pidió respeto a la privacidad, al tiempo que agradeció los mensajes de solidaridad que le han llegado. – #6oct #ElInformadorVenezuela #Lara #Venezuela #Actualidad Vídeo: Vía @OmarVizquel13