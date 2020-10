ONG piden a la CPI a iniciar investigación sobre Venezuela tras informe de la ONU

A raíz de la reciente publicación del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, las organizaciones Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela hicieron este jueves un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que comience “una investigación formal” sobre las acciones de los miembros del gobierno en disputa.

“La primera solicitud que estamos haciendo es un llamado para exigir que comience la investigación formal, ya que ahora se cuenta con el aval de la ONU y eso justifica que hay una necesidad de empezar una investigación”, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza.

El documento elaborado por la ONU se dio a conocer después que una misión señalara que se habían cometido “crímenes de lesa humanidad” por parte de altos funcionarios del Palacio de Miraflores bajo el beneplácito de las fuerzas de seguridad y de algunas agencias oficiales, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Varios funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela han rechazado el informe de la Misión de Verificación por considerarlo “sesgado” y han criticado que los expertos no hayan visitado el país.

El miércoles 30 de septiembre, el canciller Jorge Arreaza informó de una reunión digital entre Maduro y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Aseguró que fue “fructífera” y que avanzaron en la cooperación con la oficina de Bachelet en Ginebra y su equipo en Venezuela.

El activista venezolano, no obstante, recordó que estos abusos presuntamente perpetrados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro son algo que ya habían atestiguado otros grupos de trabajo, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.

“Aunque estos ataques sistemáticos no son una novedad, ahora no hay razones para que la Corte Penal Internacional no empiece con una investigación formal”, agregó al respecto durante una conferencia de prensa vía telemática.

Ante la idea de que algunos “funcionarios públicos puedan sentir impunidad y que no va a haber justicia en Venezuela”, Diamanti aseguró que “la justicia llegará”, pero antes, insistió, “se necesita que se empiece con la investigación”.

Con información de VOA

Foto: Vía Caraota Digital