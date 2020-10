Orlando Chirinos: Trabajadores del cemento no vamos a claudicar en ningún momento

Una nueva calificación de despido –la sexta- ha sido incoada por el patrono contra Orlando Chirinos, abogado y presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores del Cemento y secretario general del mismo ramo en el estado Lara.

El propio Chirinos así lo dio a conocer en declaraciones para EL INFORMADOR VENEZUELA.

-Pero los trabajadores del cemento no vamos a claudicar en ningún momento, a pesar de los acosos, del amedrentamiento y hasta de las amenazas que, contra nosotros, y especialmente contra los dirigentes sindicales, se han venido poniendo en práctica durante los úlltimos años.

Acusó Chirinos de tales acosos tanto “al patrono, en connivencia con los gobiernos regional y nacional”.

Expresó el dirigente que, durante todos los anteriores procedimientos administrativos, “hemos expuesto todos nuestros alegatos, con los cuales hemos demostrado toda esta maraña de complicidades institucionales en contra nuestra, comenzando por las propias autoridades del Trabajo”.

-Pero, como quiera que aquí los organismos de justicia están sesgados políticamente, ya hemos llevado nuevamente nuestra queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Organización Internacional del Trabajo y ante lo diferentes organismos internacionales respectivos.

-Y tal afirmación la hago porque, hasta ahora, han desestimado, sin argumentos valederos, todos nuestros alegatos, por el simple hecho de la afinidad política con el gobierno, como antes lo señalé.

-Es más, la situación es tan descarada que los abogados de la cementera, que ahora es propiedad del Estado, tienen su bufete instalado en la Casa del Proletariado, en donde defienden es al gobierno y no a los trabajadores.

-Porque a mí lo que me están cobrando –agregó- es que simplemente no me he doblegado ante ellos, porque lo que he hecho es reclamar el cumplimiento de la contratación colectiva vigente, porque la violan a diario.

-Y hasta tuvieron el tupé de crear una federación cementera paralela y a dedo, nacida de los CPT y, por supuesto, afín al gobierno, pero ni eso nos ha hecho claudicar, ni nos va a hacer claudicar.

Reinaldo Gómez.

Foto: archivo El INFORMADOR VENEZUELA