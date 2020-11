Pan de jamón: casi tres mil % de aumento

En 2019 el tradicional pan de jamón venezolano costaba entre 10 y 14 dólares. Este año el costo en divisa no ha variado mucho, pero sí en bolívares. Con lo que hoy se compra uno, hace un año alcanzaba para 29.

Hasta 500.000 bolívares podía costar un pan de jamón en 2019. La gente se escandalizaba sin imaginar lo que pasaría un año después, cuando el costo del manjar supera los Bs. 16 millones, al menos hasta el 27-N.

2.801% es el aumento del precio del pan de jamón, entre 2019 y 2020

Y el incremento seguirá en la medida en que el dólar no oficial siga escalando, desmantelando la cena navideña de miles de venezolanos que no tienen, o no pueden disponer, de los US$ 15 que cuesta actualmente este pan.

Los ingredientes, casi todos importados y comercializados en divisas, dificultan la oferta de un producto más solidario para el ciudadano. Sin embargo, panaderos intentan hacerlo logrando presentaciones de hasta US$ 10.

Asimismo, optan por vender el producto por encargo y también por raciones.

Hacerlo en casa

En varios hogares aseguran que, con lo que cuesta en la calle, se puede elaborar en casa varias unidades de esta delicia decembrina.

Resulta más económico, dicen porque pueden ponerle la cantidad de ingredientes a gusto y darles el tamaño que deseen.

