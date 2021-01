Perdieron a su madre y también podrían perder su hogar. La familia Escobar en una lucha contrarreloj en Barquisimeto

Esperanza del Carmen Pérez de Escobar, de 84 años de edad, falleció el 11 de diciembre del 2020 en un hospital de Barquisimeto, estado Lara después de permanecer varios días recluida en una clínica; esos momentos de sufrimiento y dolor para su familia, pasaron a ser una carrera contra el tiempo con una única misión: reunir aproximadamente 30 mil dólares en seis meses para pagar la atención médica.

“En esta oportunidad, estoy ante ustedes, con mucha humildad, entrega, para informarles que estamos pidiendo una ayuda monetaria”, dijo uno de los hijos de Esperanza, Manuel Escobar, en un vídeo que la familia colgó en Youtube a finales de diciembre para iniciar una campaña de recaudación de fondos.

“Nuestra familia no cuenta con esos recursos tan altos, si no lo hacemos, lamentablemente nos pueden embargar la casa”, añadió en el corto de 1 minuto y 16 segundos de duración dónde aparece sentado junto a su hijo menor y dos de sus sobrinas.

Manuel contó a EL INFORMADOR VENEZUELA que, las razones por las que decidieron no sacar a su madre de la clínica conociendo los costos elevados, fueron muy claras, ella dependía de unos servicios que no iban a conseguir en un hospital público.

“Decidimos dejarla porque no se encontraba cama en el hospital central, no habían respiradores, sacarla así entubada iba a ser demasiado fuerte, no se podía por falta de respiradores”, agregó.