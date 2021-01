Recolectan firmas para destituir a jueza que excarceló al violador de la joven venezolana en Buenos Aires

Por medio de una campaña de petición de firmas por la plataforma Change.org, venezolanos en Argentina recaudan firmas para destituir a la jueza, Karina Zucconi, por el caso de la joven venezolana que consiguió trabajo a través de Facebook y fue ultrajada durante su día de prueba..

La ciudadana Azul Ruíz Díaz organizó el petitorio que pretende recaudar más de 150.000 rúbricas, a fin de ser presentado ante el Consejo de la Magistratura de Argentina, solicitando la encarcelación inmediata del presunto agresor, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, y la destitución de la jueza Zucconi.

A solo horas de ser difundida esta iniciativa, ya cuenta con más de 70.000 firmas.

“La joven, luego de sufrir todo el daño físico y psicológico que esta situación puede causar, tiene que enfrentarse también con el hecho de que su violador esté libre. Por eso, les quiero pedir que me acompañen firmando para que se haga justicia”, reza el texto que acompaña la publicación.

Zucconi es titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 15 de la ciudad de Buenos Aires, y jueza encargada del caso de la joven venezolana violada el pasado sábado 23 de enero en la capital argentina.

Pese a que el presunto agresor, Garzón Martínez, fue encontrado por las autoridades prácticamente in fraganti en el lugar de los hechos y junto a la mujer de 18 años, que estaba a medio vestir y aparentemente dopada, Zucconi consideró que ya que el hombre no contaba con antecedentes penales no era necesario dejarlo preso.

Con información de El Nacional

Foto Archivo Sikiuk Mendez