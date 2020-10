Sin sistema y con kilométricas colas arrancó jornada de cedulación en Lara

El primer día de la jornada de cedulación en Barquisimeto, estado Lara, estuvo marcada por las fallas del sistema, y las interminables colas que iniciaron desde la noche del domingo.

En un recorrido por las agencias del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería ubicadas en Barquisimeto, se pudo conocer el testimonio de varios usuarios quienes afirmaron que la cola no avanzaba debido a la caída de la red.

Milagro Hernández contó vía telefónica que llegó a las 4:00 de la madrugada a la cola del Saime del Ujano, y a las 10:00 la cola no había avanzado.

“Habían muchos rumores, uno de ello, era que no había sistema, otro que solo iban atender a 150 personas, a la final me fui, porque la cola no avanzaba”.

Osvil Suárez quien también hizo la cola, pero en el Saime de la Av. Lara, djio, que él iba a verificar si su pasaporte había llegado, pero al preguntar le dijeron que el operativo era solo para cedulación.

Otras regiones

En los estado como Carabobo, Zulia, Aragua y el Distrito Capital usuarios y medios de comunicación reportaron kilométricas colas y constantes fallas.

Por lo cual, en muchas entidades pocas personas lograron renovar sus cédulas.

Por Anderson Piña Pereira

Foto Archivo