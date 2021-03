“Situación del Servicio Autónomo Oncológico (SAO) es cada día peor”

“La situación del Servicio Autónomo Oncológico (SAO), de Barquisimeto, es cada día peor”, aseveró Mirla Castro, radióloga oncóloga, adscrita al centro de salud.

“Da dolor las condiciones en que encuentra el SAO, que fue referencia de la región centroccidental”. Los dos aceleradores lineales dejaron de funcionar hace cinco años, y obviamente, no se ofrece radioterapia, acota.

Actualmente, los pacientes tienen “miles” de reacciones porque los aires acondicionados están dañados. Es deplorable, insiste.

No hubo un plan de mantenimiento de los equipos y los resultados son deprimentes, y el más afectado es el paciente. Son tratamientos muy costosos que por lo general no pueden cubrir.

Y las opciones son inexistentes en el sector de salud público, manifestó.

En el SAO no hay insumos. No hay solución fisiológica, no hay antialérgicos… Los pacientes tienen que llevar todo para cumplir, a medias, un esquema de tratamiento, porque siempre le falta alguno,acusó.

La galena resaltó la labor del personal médico, paramédico y enfermería quienes trabajan por mística y amor al prójimo. Muchas veces, llegan a pie al sitio de trabajo. Ya ni vehículos tienen, manifestó.

El sueldo no alcanza ni para cubrir un pasaje o mantener funcionando el vehículo, cuestionó.

A su juicio, “este gobierno ha acabado con todo, y ha plagado el país de hambre, miseria y para recuperar la calidad de vida y las instituciones es necesario un cambio político”.

Con relación a la pandemia de la covid-19, Castro cuestiona que mientras exigen mantener la distancia física en los centro de trabajo como medida de prevención contra la covid-19, son trasladados “amorochados”, casi unos encima de otros.

@auritarosacastillo

Foto: twitter