Smolansky: Migración venezolana disminuyó a causa del COVID-19

David Smolansky, Comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, reportó este viernes una disminución en la migración criolla debido al COVID-19.

El comisionado destacó en una entrevista para TVV, que antes de la pandemia el número diario de venezolanos que migraban a oras naciones era de 5.000, cifra que se redujo considerablemente a 900.

“Entre 500 y 700 de esos migrantes huyen a través de la vía con Colombia y 200 a través de Brasil. Este no es un número estático porque a través de caminos irregulares no siempre se puede registrar a las personas que huyen por las trochas. Además de eso no hay un comportamiento permanente en la migración”, dijo Smolansky.

El ex parlamentario señala que a pesar de la reducción, esta cifra aún es muy alta, pues el promedio de migrantes mensual es de 27.000 personas.

“La migración venezolana sí ha disminuido. Pero hay personas que siguen saliendo del país a pesar de la pandemia, las restricciones y a pesar de que las trochas están cerradas”.