Timoteo Zambrano propone a la UE enviar a observadores desplegados en Bolivia a Venezuela

Timoteo Zambrano secretario general del partido Cambiemos dijo este 8 de octubre que envió una propuesta a la Unión Europea para solicitar a los observadores desplegados en Bolivia, para que presencien las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela.

“Nosotros hicimos una propuesta que si bien no querían traer la misión burocrática que pudieran trasladar la misma misión de expertos electorales en Bolivia”.

Dijo que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, “está consciente de que estas son las garantías, lo cual hace inexplicable que no participe este sector, porque estoy convencido que no es por las garantías, no es por las condiciones”.

Zambrano, en rueda de prensa con la Alianza Democrática, reafirmó que todas las garantías electorales están sujetas al desarrollo del cronograma establecido por el CNE.

“Se han invitado a más de 150 observadores para estas elecciones parlamentarias del 6D y realicen el acompañamiento”, aseguró.

Agregó que esperan por la respuesta de la ONU, organismo que también fue invitado.

Zambrano afirmó que “las auditorías técnicas para los protocolos de certificación, se han venido realizando sin problemas”, cumpliendo así con el cronograma electoral establecido.

Por otro lado, informó que solicitaron al CNE una ampliación del tiempo de la campaña electoral, porque debido a la pandemia ha costado llevar los planteamientos a los votantes.

