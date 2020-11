Trabajadores de la UCV marcharán el próximo 18-N en rechazo a bajos salarios

El próximo miércoles 18 de noviembre los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) manifestarán en la ciudad de Caracas en rechazo a los bajos salarios, insuficientes para costear los productos básicos de la canasta alimentaria.

“Lamentablemente los sueldos desaparecieron, no tenemos HCM, no tenemos seguridad social. Los servicios médicos internos de la universidad no están funcionando. Eso es un llamado que se les hace a las autoridades porque en época de pandemia debería funcionar. No existe sueldo que pueda subsistir”, dijo a medios de comunicación Argelia Castillo.

La clase obrera universitaria manifestó, en los pasillos de la universidad, que el salario que estaba establecido en 1.200.000 bolívares sucumbió como consecuencia del alza acelerada del dólar en los últimos días y las malas políticas gubernamentales.

“Ya está bueno de tantos documentos, ya está bueno de tanta conversadera. Este gobierno simple y llanamente no nos está escuchando, se hace el sordo y se hace el mudo. Aquellas personas que sientan que tienen una necesidad, salgan a la calle a protestar”, dijo Castillo.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, indicó que la concentración se desarrollará en la Plaza Caracas, frente a la avenida Baralt, para comenzar una marcha hacia la Vicepresidencia de la República.

Gregorio Alfonso, de la Asociación de Profesores de la UCV, dijo que no hay condiciones para el reinicio de actividades docentes en las universidades venezolanas. Afirmó asimismo que las clases a distancia son una fantasía que pretender el régimen de Nicolás Maduro implementar.

