Transportistas del oeste aumentan pasaje a un millón de bolívares y no aceptan billetes de 50 mil

A un millón de bolívares aumentó la tarifa del pasaje hacia el oeste de Barquisimeto a partir del pasado sábado, pero además, no reciben los billetes de 50 mil bolívares. Hacia el Norte de la ciudad el pasaje cobran en Bs. 1.500.000.

“Aumentan el pasaje cuando les da la gana y sacan el billete de circulación cuando les da la gana,… Me pide mil bolos y se los doy, pero no quiere billetes de 50, entonces querés …” los improperios de usuarios iracundo no se hicieron esperar.

Mientras en el suelo se observaban los pedazos de billetes. Alba Lucero Moncada, dijo que los transportistas que pasan “por pasarela” directo aceptan los billetes de Bs. 50.000.Quienes lo rechazan son lo que tienen su terminal en la avenida Florencio Jiménez con avenida El Cementerio. Uno de ellos conduce la buseta con las placas 02AA4 JT me dejó varada.

“Abusan porque la gente tiene necesidad y no hay gobierno. La AMTT existe en sentido figurado, solo son una nómina para cobrar 15 y 30 de cada mes”, acusó.

Ana Torres expresó que no se debe generalizar, porque los conductores de la Ruta 5, cobraban Bs. 500.000 y aumentaron a Bs. 700.000 el pasaje y cubren la ruta completa. Además, son respetuosos con los usuarios.

“Estamos desamparados”, expresó Felipe Medina, al asegurar que tenía hora y media esperando un bus de Transbarca.

Un transportista, sin ofrecer su identidad, dijo a El Informador Venezuela, que recibe los billetes de “50 mil” a riesgo, porque a él tampoco se los aceptan en bodegas y panaderías.

“Vaya con billetes de 50 mil a la panadería, que esta cerca de pasarela, para que vea que los rechazan”, expresó.

Claudia Torres, usuaria- añadió que tras el anuncio gubernamental de que serían suprimidos seis ceros a la moneda nacional han dejado de recibir los billetes de 50 mil en algunos establecimientos comerciales.

En otros los aceptan pero cantidades limitadas, “yo fui a comprar dos panes piñitas en a panadería ubicada en la avenida 20 entre calles 36 y 37 y me dijeron que tantos billetes de 50 mil no recibían. Solo compré un pan”, dijo.

@auritarosacastillo

Foto referencial: El Informador Venezuela