Tras un año preso Roberto Marrero se reencuentra con su familia en Miami

Luego de más de un año preso y de presentar dificultades para salir de Venezuela Roberto Marrero, se pudo reencontrar este jueves con su familia en Miami, Estados Unidos.

La Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela publicó en su Twitter (@usembassyve) la llegada de Marrero a Miami: “Nos alegra ver a Roberto Marrero libre, pero recuperar derechos constitucionales que le fueron arrebatados ilegalmente no debería ser aplaudido. Hacemos un llamado a Maduro para que libere a los cientos de presos políticos que detiene arbitrariamente”, dijo oficina encabezada por James Story.



El pasado viernes, agentes de seguridad Marrerno fue obligado a bajarse de un vuelo especial destinado a Madrid. “¿Quién tiene compasión de mi familia que tiene año y medio que no me ve?”, dijo el exdiputado, a pesar que contaba con respaldo diplomático español.

Finalmente el miércoles, 8 de octubre, logró partir de Venezuela hacia Ciudad de México, después de la mediación de España. El dirigente viajó como diplomático mexicano, para lograr evitar otra acción semejante a la sufrió pocos días antes.



Recordemos que Marrero fue liberado el pasado mes de agosto en el marco de los indultos decretados por Maduro.

Con información de Caraota Digital

Fotos: Vía @usembassyve