Tribunal del Pueblo: Aumento del pasaje en Transbarca es un golpe al pueblo

A juicio de Willians Escalona Terán, juez del movimiento social Tribunal del Pueblo, el aumento de precio del pasaje en Transbarca es “un golpe al pueblo”.

Escalona señala que la gerencia de Transbarca se compara a los mercaderes del transporte, todo se le acredita al usuario, por tanto solicita a la gobernadora Carmen Meléndez deje sin efecto tan elevado aumento.

Según él, “la decisión es insensible y antirrevolucionaria”

“Como puede ser posible que la solución al mal servicio, la pésima administración gerencial, el abandono de, aproximadamente 200 unidades en los talleres haya sido subir el pasaje a gran escala”.

Debate público

El luchador social denunció que en Villa Crespuscular, oeste de Barquisimeto, no cuentan con transporte entre las 6:00 am y 8:00 am, por tanto, ha solicitado, varias veces, una reunión con el presidente de Transbarca y no ha sido posible que lo atienda.

De igual manera, han enviado mensaje, oficios a concejales con igual resultado, expresó.

En tal sentido, considera oportuno un debate público, para verle la cara a diputados y concejales, vocerías de consejos comunales y comunas.

Acusa a los transportistas de fraccionar las rutas, de no reciben los billetes de 500, ni respetar la excepción de pago a la persona de la tercera edad. Además, cargan colectores lo cual está prohibido por la Ley orgánica de Tránsito y Transporte Público.

Escalona hizo un llamado a la AMTT para que saque a la calle a sus funcionarios y cumplan con su deber.

@auritarosacastillo.

Foto referencial, archivo EL INFORMADOR VENEZUELA