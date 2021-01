UCLA matricula a 4 mil nuevos estudiantes pero no tiene presupuesto

Edgar Rodríguez, secretario general (e) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,UCLA, precisó que inscribieron 4 mil nuevos estudiantes, asignados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

“Y ahora qué, matrícula tenemos presupuesto no. Qué les ofrecemos”.

Las providencias estudiantiles que son muy importantes para la estabilidad del estudiantado, Sin embargo, actualmente no hay transporte, no hay comedor, no hay seguro médico, enumera.

“El tema a debatir es quiénes pueden acceder a la educación y si es realmente gratuita.

“¿Será que un muchacho que vive en Quíbor, municipio Jiménez, puede costear el pasaje? Mira… la situación es compleja, dice Rodríguez –

La matrícula ha disminuido muchísimo. La UCLA tuvo poco más de 22 mil estudiantes. En la actualidad están matrícula es de 8 mil, añadió Edgar Alvarado, rector (e) de el casa de estudios.

¿Cuánto asciende el presupuesto de la UCLA?

El presupuesto no llega a 3% de lo requiere – dice Alvarado- solo alcanza para el pago de personal. La UCLA cuenta con 2000 profesores.

Se trabaja con una maqueta, y a veces llegan hasta menos dinero. Hay que determinar prioridades.

Recordó que ante la crisis sanitaria generada por la Covid-19 las clases se suspendieron el 13 de marzo de 2020. Luego el Ministerio de Educación Universitaria ordenó impartir clases a distancia.

Sin embargo, existen carreras que requieren clases presenciales como son medicina, enfermería y veterinaria.

Sin embargo, no existen condiciones de bioseguridad, el ministerio no ha dotado de mascarillas, tapabocas y gel aún cuando se hizo la solicitud el año pasado. Cuesta mucho dinero y la UCLA no cuenta con dinero.

En ese momento, el Ministerio pidió que estudiantes de medicina de 5to y 6to año se sumaran al personal de salud y la UCLA incorporó casi 90 a los ambulatorios.

Sin embargo, no recibieron dotación. Ellos tuvieron que hacer gestiones ante empresas y ONG para que les colaboraran al respecto, refirió.

Refiere –además, que la infraestructura universitaria esta por el sueldo, porque no hay presupuesto para el mantenimiento.

La universidad además de academia es extensión e investigación e infraestructura, y el presupuesto no cubre esas exigencias para la formación de los profesionales que requiere el país.

@auritarosacastillo

Foto referencial Angel Zambrano, archivo EL INFORMADOR VENEZUELA