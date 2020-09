Un fallecido y cuatro heridos en incendio de camión con presunto contrabando de gasolina hacia el Zulia

Debido a la explosión de dos camiones cisternas en los que se transportan combustibles presuntamente hacia Venezuela este sábado, cinco personas resultaron gravemente heridas con quemaduras de tercer y cuarto grado, una de ellas falleció.

El hecho ocurrió en Maicao, La Guajira, frontera de Colombia con el estado Zulia, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, aseguró que la explosión se produjo hacia las 2:30 de la tarde en una bodega que se encuentra en una zona conocida como Villa Naty, reseñó El Heraldo.

“Al parecer estaban reenvasando el combustible entre los dos vehículos y algo produjo la explosión, pero afortunadamente este lugar queda alejado del casco urbano, aunque hay algunas rancherías cercanas y esto causó pánico entre sus pobladores”, indicó.

El secretario de Salud de Maicao, Héctor Zapata Robles, explicó al medio local que hay dos jóvenes que por su estado de gravedad fueron remitidos a una clínica de Barranquilla y se presume que el fallecido es uno de ellos, pues su estado de salud era bastante crítico.

Zapata también indicó que el segundo paciente está en condición muy delicada y los restantes están recibiendo atención médica en el Hospital San José de Maicao y en clínicas de la misma ciudad.

Los heridos fueron identificados como Jean Carlos Cambar García, de 24 años, y quien sufrió quemaduras de segundo grado en el 90% del cuerpo, Jaime José Ruiz Villadiego, de 54 años, también con quemaduras de segundo grado en el 90% del cuerpo, Eduar Alexander González, de 27 años, de igual manera con quemaduras de segundo grad, pero solo en el 15 % de cuerpo y permanece en Maicao.

También resultó con quemaduras de segundo grado Iker Ururiyú, un nativo wayuu de 19 años, quien permanece recluido en un centro asistencial de Maicao.

Descartan contrabando

El alcalde de Maicao, Mohamed Dasuki, desmintió que la gasolina que se estaba manipulando era un hidrocarburo de contrabando.

“La información que me han suministrado las autoridades es que se trataba de gasolina nacional de Colombia, pero el caso es que ante la escasez que hay en todo el departamento, muchos comerciantes lo adquieren en las estaciones y entonces lo comercializan en otros municipios donde se acaba primero en el mes”.

Sin embargo, la versión de contrabando no fue desmentida totalmente por el alcalde, “la carretera donde se presentó el incendio no es usada para contrabando y si bien es cierto que está ya en zona rural, no se conoce en Maicao que sea tomada para ir a Venezuela”, dijo.

Sobre los motivos del incendio las autoridades han descartado que se hubiera presentado un choque entre dos vehículos, y explicaron que el camión tipo 7.50 que estaba cargado con pipetas de gasolina se averió y por eso buscaron un camión similar para pasar las pipetas plásticas y llevarlas a su destino.

La fuente explicó al diario El Heraldo que cuando estaban en esa maniobra seguramente se produjo la

E.D con información de El Heraldo