Unas cuatro mil familias de la parroquia Tamaca sin agua por avería de pozo en Don Jesús

En un verdadero dilema se encuentran los residentes de las urbanizaciones Don Jesús, Yucatán (Asotevi) así como de otras comunidades de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, quienes ya tienen poco más de 50 días sin el servicio de agua por tubería, y la única solución para restaurar el suministro es pagar una autogestión en dólares sugerida por Hidrolara.

El Informador Venezuela logró conversar con los representantes del Consejo Comunal de la Urb. Don Jesús, quienes explicaron que unas 4.100 familias, cinco instituciones educativas y tres ambulatorios de la red Barrio Adentro no cuentan con agua por tubería, debido a que la bomba del pozo presentó una avería que obligó a Hidrolara a retirar la bomba y el motor para su reparación.

Los vecinos del mencionado urbanismo también dijeron que para volver a instalar la bomba y el motor del pozo, primero se deben sustituir 18 columnas de seis metros, que deberán ser cambiadas por una tubería PVC de alta presión, que tiene un costo de 4.420 dólares según dijeron ingenieros de Hidrolara.

Autogestión en dólares

Los vecinos quienes han tomado la propuesta de la hidrológica larense para una consulta con los habitantes de los urbanismos, dijeron que no todos pudieran pagar la “autogestión” que por familia saldría entre 4 y 7 dólares.

Aclaran además que no todas comunidades son atendida con el agua, porque existe toman clandestina, tubos tapados o rotos, los cuales no surten a todos los sectores, por lo cual esas comunidades no son tomadas en cuenta para la autogestión.

Recordaron que el poder adquisitivo es muy deficiente. “Y si Hidrolara nos pide una autogestión en dólares se tendría que recoger un dinero en dólares. Porque los bolívares se devalúan”, explicó un vocero del consejo comunal.

Los representantes del Consejo Comunal, hicieron una petición a Joel Tifor jefe de Hidrolara y al gobernador encargado Adolfo Pereira para que se avoquen a la problemática que afecta a gran parte de la parroquia Tamaca.

Otra de las denuncias es que hacen los residentes, es que desde el 22 de octubre no han recibido ninguna respuesta por parte del ingeniero Elvis Primera, cuándo los representante del Consejo Comunal fueron hasta el taller de Hidrolara, ubicado al oeste de Barquisimeto.

Por último los habitantes de Don Jesús, dijeron que la comunidad no dejó que se llevarán el motor de la bomba, y no correr con el mismo riesgo de los residentes de las urbanizaciones Los Ríos y Don Aurelio, quienes tienen más de 12 meses sin agua por tubería.

Por Anderson Piña Pereira

Foto cortesías