Uso del tapaboca en el gimnasio ¿Los expertos lo recomiendan?

Mantener las distancias y que los gimnasios sean amplios, contribuye a una mayor seguridad frente a la pandemia de la COVID-19, sin embargo, el uso del tapaboca ha sido obligatorio.

Los expertos recomiendan solamente el uso del tapaboca quirúrgico, además, de ejercicios de baja intensidad y con adaptación progresiva en el tiempo y en el esfuerzo para evitar problemas futuros de salud.

Otro tipo de mascarilla como la FFP2 está totalmente desaconsejada porque “te ahogas”, advierte Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Europea.

Pero riesgo para la salud, refiere este catedrático, en principio no existe si la mascarilla es adecuada y la actividad no es de alta intensidad y siempre y cuando no se padezca alguna enfermedad, como un asma no tratado o alguna afección cardiovascular.

El sentido común y la prudencia son básicos, y la mascarilla -siempre quirúrgica- puede producir sensación de agobio, pero el aire entra y si no se cometen excesos no hay riesgo de hipoxia (falta de oxígeno).

Pero no todo está tan claro, por ejemplo en la población infantil apenas hay estudios sobre la actividad física con mascarillas.

El ambiente de incertidumbre generalizado ha llevado al Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF) a organizar un seminario virtual sobre el tema, con especialistas de todos los campos.

En este evento, Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Fïsica y del Deporte, especializado en entrenamiento y obesidad, se mostró a favor del uso de la mascarilla en el deporte adulto, sobre todo en el momento actual.

Pero advirtió que su uso tiene consecuencias relacionadas con el flujo respiratorio, y que dependiendo de cada persona y la intensidad del ejercicio, pueden verse más afectadas o no.

Refirió que hay que tener en cuenta el equilibrio termal, porque con actividades aeróbicas, a partir de un momento de cierta intensidad se crea una película en la mascarilla que podría producir una sensación de agobio, “pero el aire entra”.

“No se genera hipoxia, lo único que el flujo respiratorio es mayor, por lo tanto la capacidad física a utilizar es mayor, aumenta la frecuencia cardíaca y la sensación de fatiga, y lo que hay que hacer es bajar a una intensidad menor”./SYGA

Con información de 800noticias

Foto: vía La Vanguardia