Vecinos se preguntan: ¿cuánto costará el pernil del CLAP?

27 mil toneladas de pernil para la época decembrina se entregarán a través de los CLAP, de las cuales ya siete mil están listas para la distribución. Ese fue el anuncio presidencial del pasado 14-O.

Antes de eso, en mayo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que este año la producción local del cárnico va encaminada a superar el 80% de 2019, de modo que “este año daremos más pernil por cada familia, para que le pueda alcanzar para el 24 y el 31 de diciembre”.

Pero ya se ha hecho casi una costumbre que la distribución del anhelado pernil se convierta en motivo de discordia e insatisfacciones.

Ciudadanos han denunciado que el manjar navideño no se reparte eficientemente. En 2019 comunidades reportaron que ni lo recibieron, mientras que en otras cada pernil fue compartido entre varias familias, dado que no llegaron suficientes cantidades para cada hogar.

Este año los Clap ya comenzaron a enviar mensajes en las comunidades sobre la venta de los perniles. Según el sitio web El Pitazo, en los Valles del Tuy y Altos Mirandinos ya les avisaron a los vecinos que deben depositar el pago del pernil.

De acuerdo con lo informado por los voceros del Clap, un pernil completo costará 4.500.000 bolívares, a razón de Bs. 1.500.000 por kilo. En los grupos de WhatsApp se les informó el 10-D, que:

1.- El pernil se entregará de la misma manera que se entregó el año pasado, es decir, la mitad de la data que reciben en cajas o bolsas Clap.

2.- El pernil tiene un peso aproximado de 3 kg. y un valor de 1.500.000 por kg.

3.- Una vez que se cancele es que será enviado al municipio.

4.- A medida que vayan pagando, recibirán el pernil, independientemente del eje al que correspondan.

5.- La entrega se realizará en dos fases.

También se comenta que para este proceso, se utilizará la aplicación VeQR del sistema Patria, pero hasta ahora no hay confirmación oficial.

Tampoco la hay de que cuatro millones es el monto máximo que debe pagar cada una de las seis millones de familias que recibirían el alimento, tal como lo dijo el mismo Maduro, en noviembre.

“Cuando inventé el Plan Pernil años atrás y la atención al pueblo con los rubros navideños como parte del Plan de Navidades Felices, se tenían que exportar estos juguetes y perniles. En el año 2018 se exportó casi 60%, mientras que en el año 2019 solo fue 40% y este año se cuenta con toda la producción nacional” Nicolás Maduro, 30 de noviembre de 2020

La última información oficial sobre el tema fue publicada en este tuit del 12-D

Todos listos para las Distribución de los Perniles a través de los CLAP para 6 millones de Hogares de la Patria a través del @CarnetDLaPatria aprobado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro en está navidades felices y seguras para el pueblo venezolano. @Mippcivzla #VictoriaPopular pic.twitter.com/WdWxZZ9QG8 — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) 12 de diciembre de 2020

Lo que dice el gremio del pernil

El presidente de la Asociación de Productores Porcinos (Fedeporcina), Yuban Rosales, aseguró que este año habrá pernil. “Se está despachando y seguimos confiando en el país, en que siempre se pueden hacer mejor las cosas”.

Np obstante, precisó que actualmente producen a precios internacionales y “se hace oneroso adquirir un pernil, no solamente el de cerdo, sino también toda la proteína que llega a precios internacionales”.

Señaló que en este 2020 la administración de Nicolás Maduro inició con retraso la compra de los cerdos, la cual arrancó en octubre cuando generalmente lo realizan entre los meses junio y julio. “El Gobierno los adquiere a través de empresas oficiales y luego los van almacenando para los respectivos repartos en ciertos hogares a nivel nacional”, explicó.

Los venezolanos y el pernil

«El consumo per cápita en el país está alrededor de 4 o 5 kilos al año, cuando en años anteriores se ubicó el consumo en unos 12 kilos per cápita”, informó Rosales, aclarando sin embargo, que el resto del meses, las ventas de carne de cochino no son precisamente las mejores.

https://twitter.com/miropopiceditorSegún la antropóloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Ocarina Castillo, el cerdo llegó a Venezuela con los españoles quienes, según el periodista y especialista en temas grastronómicos Miro Popić, consumirlo era una forma de rebeldía frente a los judíos.

Quienes conocen de la historia del paladar venezolano, confirman que el cochino no era un alimento que formara parte de la dieta diaria, sino que tenía una preparación especial que se reservaba para fiestas como, por ejemplo, la Navidad. De allí la tradición.

FOTO: Prensa MINPAL