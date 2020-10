Venezolanos tendrían menos mesas para votar pese a pandemia

Según Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en las elecciones parlamentarias de 2020 se instalarían 29.622 mesas electorales en el país, es decir 10.979 menos pese a la pandemia del covid-19. El dato se compara con los comicios de 2015, cuando funcionaron 40.601 en todo el país.

Aunque el CNE, aun no han dado a conocer, públicamente el número, acota OEV,

En 2015 estaban convocados 19 millones 496 mil 296 electores y votaron 14,4 millones, (74,25%) de participación. en promedio sufragaron 357 venezolanos por mesa, en un lapso de 13 horas.

En 2020 están llamados a sufragar 20,7 millones personas. Si la participación fuera igual que en 2015 en promedio, hipotéticamente votarían 519 personas por mesa.

Por tanto, una de las recomendaciones internacionales del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) es valorar la posibilidad de reducir el número de votantes por mesa, ello implica aumentar la cantidad de mesas.

Además incrementar los centros de votación, sugiere la “Guía para organizar elecciones en tiempo de pandemia”, del DECO-OPEA, cita el OEV.

No obstante, el CNE explora la posibilidad de realizar el proceso en dos días, La promesa anunciad es la de definir esto mucho antes de que se dé el evento electoral. Tal definición todavía no se ha anunciad, y no queda reflejado en la actualización del cronograma.

Con datos del OEV.

@auritarosacastillo.

Foto vía: ultimasnoticias.com