Acusan a Trump de evadir millones de dólares en impuestos

The New York Times reveló que el presidente de EEUU, Trump, pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016, cuando ganó las elecciones, y en su primer año en la Casa Blanca desembolsó la misma cantidad, astronómicamente pequeña en proporción con la fortuna que se cree, se estima, ha amasado en sus negocios inmobiliarios.

Tras posarse sobre él la sombra de la muy controversial evasión de impuestos, el mandatario tuiteó este 28-S que pagó “muchos millones de dólares en impuestos” pero que se acogió a las normas de depreciación monetaria y reembolsos fiscales, y añadió que además tiene más activos que volúmenes de deuda.

Sin embargo, The New York Times informó que accedió a las declaraciones de impuestos del presidente, de las últimas dos décadas, encontrando deudas vencidas por un valor de cientos de millones de dólares, cuando él informaba sobre graves pérdidas de sus negocios, lo que facilitaba el no pago de los compromisos.

Desde su campaña electoral de 2016, Trump “se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos”, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.

Obligado por la circunstancia, en esta oportunidad dio varias explicaciones como: “Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a reembolsos impositivos y ajustes por depreciación cambiaria”. “Tengo una carga de deuda extremadamente baja. Tengo poca deuda en relación con el valor de activos”.

No obstante y según el diario, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido, y que él había garantizado que pagaría personalmente.

Pero él Trump afirma que la información son «noticias falsas» y arremetió contra The New York Times por escribir artículos «negativos» sobre él.