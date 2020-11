Maduro pide a China ser el eje comercial de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó este 6-N al empresariado de China a ser la vanguardia de la inversión productiva en el país caribeño, en todas las áreas de la economía.

Asegurando toda las garantías por parte de su administración, amparadas en la Ley Antibloqueo, Maduro aseveró que hay una diversos sectores de la economía nacional, prestos para recibir estas inversiones, como petróleo, hierro, oro y petroquímica.

La Ley Antibloqueo fue la protagonista de una reunión de trabajo con empresarios del país asiático, celebrada en Fuerte Tiuna. La posibilidad de conformar empresas mixtas para el desarrollo de áreas estratégicas, flexibilizando la participación accionaria del Estado, es de las principales cartas con la que el gobierno aspira atraer inversiones a gran escala.

Economía China despunta

El comercio internacional de China creció un 4,6% interanual en el mes de octubre, según datos oficiales publicados este sábado 7-N.

La Administración General de Aduanas indicó que los intercambios con el resto del mundo alcanzaron los 2,84 billones de yuanes (429.561 millones de dólares, 361.761 millones de euros).

Las exportaciones del gigante asiático denominadas en yuanes aumentaron un 7,6 %, mientras que las importaciones hicieron lo propio un 0,9%.

El superávit comercial chino en octubre fue de 401.750 millones de yuanes (60.766 millones de dólares, 51.175 millones de euros), una cifra un 33,4 % superior a la registrada en el mismo mes de 2019.

Según el informe sobre la Riqueza Mundial 2020, publicado por Credit Suisse, China e India son los únicos países del mundo donde creció la riqueza per cápita, durante la pandemia.

El poder económico de China también queda demostrado con el informe sobre el futuro de la banca, elaborado por PwC, según el cual, cinco de los bancos más grandes del mundo son asiáticos y, de ellos, cuatro son chinos: Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China.

Foto vía: @NicolasMaduro