Oliveros: en 2025 todavía vamos a estar muy lejos de lo que era Venezuela en 2012

“Imaginemos que empecemos a crecer, que no es el caso, nosotros en el 2025 todavía vamos a estar muy lejos de lo que era Venezuela en el 2012, dependiendo de la tasa de crecimiento promedio que tenga el país o que pueda tener en los próximos años, podemos tardar entre 10 a 15 años, y cuidado sino más, en volvernos a poner a la par”.

La anterior aseveración provino del economista el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Admitió que recuperar el tiempo perdido en economía pesa, porque cuanto más se demora en alcanzar la solución al problema general de Venezuela, más se profundizan los problemas y más lento puede ser el proceso.

Indicó que Venezuela tiene un gran potencial, pero tiene que cambiar de rumbo, y que para que los resultados puedan ser percibidos por las mayorías y no por un pequeño grupo, va a llevar tiempo, reseña La Nación.

“Nosotros estamos hoy rezagados, no solamente desde el punto de vista del PIB per cápita, nuestro país solamente supera a Haití en América Latina, sino también en términos de infraestructura, como no se han hecho las inversiones necesarias en estos últimos años”, explicó./SYGA

Foto: @angelzamb11