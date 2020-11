Reuters: Gobierno venezolano reanudó envíos de petróleo a China

De acuerdo con los datos de seguimiento de embarcaciones de Refinitiv Eikon y documentos internos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el gobierno venezolano restableció el envío directo de petróleo a China, a pesar de las sanciones impuestas en 2019 por Washington, informó la agencia Reuters

Las estatales China National Petroleum Corp (CNPC) y PetroChina, que por mucho tiempo estuvieron entre los principales clientes de Pdvsa, dejaron de cargar crudo y combustibles en los puertos venezolanos en agosto de 2019 después que Washington extendiera sus sanciones para incluir a las empresas que comerciaban con la estatal venezolana.

La imposición de las llamadas ‘sanciones secundarias’ en 2019 formó parte de una estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para presionar la salida del cargo de Nicolás Maduro, pero no logró derribar por completo la exportación de petróleo de la nación sudamericana.

En cambio, han proliferado los envíos del crudo que extrae PDVSA a Malasia, donde la transferencia de cargamentos entre tanqueros en el mar ha permitido que la mayor parte de las exportaciones petroleras venezolanas siga fluyendo hasta China, tras cambiar de manos y utilizar intermediarios.

La reanudación de envíos directos a China se adelantan a la transición de poder en enero en Estados Unidos del republicano Trump al presidente electo Joe Biden, cuyos asesores han dicho que el demócrata podría mantener la política de sanciones pero cambiando el enfoque de esa estrategia.

Los envíos además ocurren después que Washington a principios de año sancionara a dos unidades de la rusa Rosneft y añadiera a su lista negra a un grupo de navieras que siguieron haciendo negocios con Pdvsa tras el aumento de las sanciones a principios de 2019. Rosneft dice que desde entonces ha detenido sus negocios con Pdvsa, pero las sanciones a sus unidades no han sido revertidas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no comentó sobre la reanudación de exportaciones directas a China.

El jueves, el tanquero con bandera de Togo Warrior King, que fue propiedad de Venezuela hasta septiembre, estaba descargando en la terminal petrolera de Bayuquan en China, tras transportar unos 600.000 barriles de crudo pesado Merey 16 cargados en septiembre, según otro de los documentos de Pdvsa y datos de Refinitiv Eikon.

Pdvsa no listó en sus datos el cliente de ese cargamento. La firma basada en Panamá Umbridges Trade SA, dueña del barco, no pudo ser contactada para comentarios.

Los documentos de la estatal petrolera y los datos de seguimiento de embarcaciones también muestran que dos supertanqueros propiedad de PetroChina con capacidad para transportar unos 2 millones de barriles de crudo cada uno cargaron crudo pesado venezolano en Jose en días recientes.

Uno de los barcos, el Xingye, zarpó de Venezuela el jueves señalando Singapur como destino, según Eikon. El otro, el Thousand Sunny, aún no ha zarpado. Ambas embarcaciones fueron propiedad de una empresa mixta entre Pdvsa y PetroChina hasta principios de año, cuando la china asumió su propiedad total.

El comprador detrás de los dos cargamentos es una empresa llamada Cirrostrati Technology Co LTD, según los documentos de Pdvsa. Reuters no pudo contactar a la compañía o determinar en dónde opera.

China forma parte junto a Rusia y Cuba del grupo de países que ha criticado públicamente las sanciones contra la nación miembro de la Opep.

La Administración de Maduro sostuvo una reunión en Venezuela este mes con una delegación de funcionarios y empresarios chinos que apoyan una nueva ley que permite al gobierno firmar acuerdos petroleros en forma confidencial.

Maduro dijo durante la reunión que enviaría una carta al presidente chino Xi Jingping promoviendo una relación comercial más robusta entre las naciones. “Tenemos que ir adelante en inversiones, en la construcción de riqueza, en nuevas alianzas. La ley antibloqueo lo permite todo. Hagámoslo en una nueva etapa”, agregó durante el encuentro./SYGA

Con información de Panorama

Foto: Pixabay