Biden traicionó a Venezuela cuando elogió a Maduro asegura Trump

“Si no tienes fronteras, ¡no tienes un país!”, es una las tantas sentencias que han podido leerse en la cuenta de la red social Twitter perteneciente al presidente Donald Trump, que, con el mismo modo peculiar de expresar sus ideas y opiniones, comunica a través de estos mensajes públicos, muchos de los lineamientos que identifican las políticas de su administración.

Como hombre de negocios, durante casi tres años y medio Trump consiguió que EEUU pudiera mostrar cifras de una economía saludable, pero la llegada de la pandemia que paralizó el país, además de imponerle enfrentar las secuelas de una crisis sanitaria mundial, con más de 200.000 muertes en EEUU, le ha impuesto al presidente la necesidad de adoptar medidas para evitar que la nación se vea envuelta en una nueva recesión. En medio de esa disyuntiva y bajo un aluvión de críticas, así ha hecho avanzar su campaña electoral, hasta alcanzar que sectores muy bien identificados como los cubanoamericanos del sur de la Florida sean sus más fervientes simpatizantes.

A escasos días del acontecimiento que define como “la elección más importante de nuestras vidas”, el presidente Donald Trump concedió esta exclusiva a Diario las Américas.

– ¿Cómo usted define su relación con la comunidad latina? ¿Reconoce usted el aporte de los latinos a EEUU? ¿En qué puede mejorar su relación con esta comunidad?

Tengo un profundo respeto y admiración por los hispanoamericanos. Los latinos son ganadores y ustedes han hecho muchas contribuciones a nuestro gran país. Cuando miro a Miami, veo un testimonio de cómo los hispanos han alcanzado la grandeza en nuestro país. Son estadounidenses trabajadores que valoran la familia, la fe y la libertad. Estos también son mis valores y por eso nos va tan bien con los hispanoamericanos.

Trabajo todos los días por proteger las libertades y porque haya familias y comunidades sólidas. Hemos construido la mejor economía de la historia para los hispanos: los niveles de pobreza más bajos, los salarios más altos y las cifras de empleo alcanzaron un récord antes del virus de China. Con cuatro años más, seremos aún más exitosos.

– Usted ha identificado que la actual situación que sufre el pueblo venezolano tiene su origen en la Habana. Hemos visto que ha tomado medidas ¿Cree usted haber alcanzado los resultados deseados?

Mi administración ha tomado acciones muy fuertes contra los regímenes de Castro, Maduro y Ortega y no dejaré de luchar hasta que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean libres. Los grandes pueblos de esos países tienen un potencial inmenso y merecen libertad y derechos humanos.

-Sus detractores le acusan de ser una persona extremista, de estar apoyado por supremacistas blancos. ¿Puede usted describir su base electoral?

Siempre he condenado la supremacía blanca y todas las formas de odio, incluyendo el comunismo y el socialismo. Son ideologías extremas que no tienen cabida en nuestro país. Joe Biden es el que se niega a condenar a la izquierda radical; se ha asociado con un ex líder del Ku Klux Klan y no hizo nada por los negros e hispanos durante sus 47 años en Washington. Mis seguidores son estadounidenses trabajadores que aman a nuestro gran país y no quieren que Estados Unidos se convierta en Cuba o Venezuela.

– ¿Cómo influiría el resultado electoral en el futuro de los pueblos de Latinoamérica?

Esta elección es muy importante para los hispanos y también para la causa de la libertad en América Latina. Una administración de Biden-Harris sería el sueño de los dictadores socialistas. La razón por la que el socialista colombiano y ex líder guerrillero del M-19 Gustavo Petro y el matón venezolano Diosdado Cabello apoyan a Biden es porque saben que él siempre ha sido débil con el socialismo. Biden traicionó a Venezuela cuando elogió a Nicolás Maduro por asesinar a su propia gente. Siempre defenderé la libertad, los derechos humanos y nuestros grandes aliados democráticos, como el pueblo de Colombia y todos los que luchan por la libertad.

Entrevista completa-> Diario las Américas

Foto: AP