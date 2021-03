Colombia | Grave explosión de carro bomba en Cauca

Una explosión de un vehículo se registró este viernes en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron en zona urbana, en inmediaciones de la Alcaldía.

“Este hecho se presentó sobre las 3:30 pm. Un carro bomba que nos colocaron sobre toda la esquina de la Alcaldía. Once compañeros fueron remitidos al hospital, están en urgencias, de los cuales dos de ellos los remitieron como urgencia vital a la Clínica Valle del Lili”, indicó Leonardo Rivera, secretario de Gobierno de Corinto quien señaló que hasta el momento tiene conocimiento de las lesiones de estas once personas que son funcionarios de la Alcaldía, sin contar a las personas que se encontraban alrededor en el momento del hecho y que por ende, pudieron salir afectadas. Asimismo descartó hasta el momento, personas fallecidas.

Hasta el momento las autoridades no confirman decesos, tan solo personas lesionadas y daños materiales producto del estallido. El último reporte indica un balance de 19 personas heridas, 13 funcionarios municipales y seis civiles que estaban cerca del lugar donde se registró la explosión.





La alcaldesa Martha Velasco Guzmán, no se encontraba en su despacho en el momento del atentato, debido a una reunión que estaba atendiendo fuera del municipio.

Ha trascendido que en la zona opera la estructura criminal Dagoberto Ramos, disidencia de las antiguas Farc, y el atentado ocurre el día en que se conmemora la muerte de Manuel Marulanda Vélez.

Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, quien se desplaza a Popayán para presidir un Consejo de Seguridad ante los hechos ocurridos en Corinto en compañía del ministro del Interior, Daniel Palacios; expresó su indignación frente a la situación, y señaló que dio instrucciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares para no descansar hasta encontrar a los responsables de este atentado.

“Camino a Popayán para Consejo de Seguridad por hechos ocurridos en Corinto, Cauca. Sin tregua contra la delincuencia, narcocriminales no seguirán sembrando terror en la población. Di instrucción a @PoliciaColombia y @FuerzasMilCol de no descansar hasta encontrar responsables”, escribió Molano a través de su cuenta de Twitter.

