Colombia mantendrá Operación Muralla para evitar el ingreso ilegal de Venezolanos

La Gobernación de Norte de Santander informó que continuará con la Operación Muralla con el fin de controlar el ingreso ilegal de venezolanos por las trochas. Este operativo inició en el mes de octubre del 2020, entre la frontera de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Ureña.

El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, señaló que a pesar de los esfuerzos de las autoridades para frenar el ingreso de migrantes por los pasos ilegales, esto no cambiaría debido a que los venezolanos necesitan adquirir alimentos, medicinas, entre otras cosas para subsistir.

“Me he dado cuenta de que es muy difícil para la fuerza pública devolver gente. Yo mismo he ido a las trochas y he visto niños convulsionando, o sea unos casos muy complejos. El control migratorio no es solo un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que es incontenible”, dijo el funcionario.

Plan Frontera Segura y Regulada

La iniciativa forma parte del Plan Frontera Segura y Regulada, con el que las autoridades colombianas buscan detener el negocio ilegal de los trocheros. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta identificó 39 pasos irregulares distribuidos entre el Puerto de Santander, Cúcuta y Villa del Rosario.

Bautista detalló que el flujo de venezolanos cruzando las trochas alcanza de 5 mil a 7 mil personas durante la semana, por lo que resulta difícil de solventar con el apoyo del departamento, indicó que hace falta ayuda del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para detener esta actividad.

Naikarys Cordero

Foto: AP