Fake News de esta semana (II): López Obrador se vacunó en secreto contra la COVID-19

LO QUE SE DIJO: Al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se le aplicó la vacuna china CanSino-Biologics contra el COVID-19 el 20 de octubre.

LO QUE SUCEDIÓ: Durante una conferencia de prensa, López Obrador aseguró que esperará a que le toque su turno de ser vacunado contra el COVID-19 y negó que se haya vacunado en secreto a fines de octubre.

El presidente mexicano detalló que de acuerdo con sus cálculos será en marzo cuando se aplique la vacuna.

“Pues no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras, imagínense cómo voy a hacer yo eso, que me voy a vacunar, lo que yo estoy haciendo es cuidándome, hasta cuando me toque mi turno. Yo también estoy haciendo mis cuentas, me va a tocar como para marzo, por mi edad y por la hipertensión, yo estoy bien de salud”, señaló el presidente.

El 19 diciembre el periodista Darío Celis publicó un tuit en el que aseguró incorrectamente que López Obrador se vacunó el 30 de octubre.

La publicación incluyó un link a una columna en la que aseguraba, sin citar a ninguna fuente, que el mandatario y algunos funcionarios del servicio exterior, incluido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habían sido vacunados con el antígeno chino CanSino-Biologics.

Pero dicha versión fue desmentida por el presidente durante la conferencia de prensa del 24 de diciembre, día en el que se vacunó contra el COVID-19 a la primera persona de México.

La inoculación que se realizó con el fármaco de Pfizer-BioNTech ocurrió en la capital mexicana y quien la recibió fue la enfermera María Irene Ramírez, de 59 años y jefa de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero.

El mandatario también señaló que se está avanzando en la aplicación de la vacuna de Pfizer, principalmente en el personal de la salud, ya que son prioridad al enfrentar la pandemia, y se calcula que estas dosis alcanzarán para al menos 700.000 trabajadores de la salud.

AP