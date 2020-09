Martín Vizcarra se presentó en el Congreso de Perú

En el último momento apareció hoy en el Congreso de Perú, el presidente, Martín Vizcarra, quien es acusado de “incapacidad moral permanente” por sus presuntos intentos de ocultar un caso menor de corrupción.

Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la Cámara tras asegurar este jueves que el país no debería distraerse en “discusiones estériles” y “cosas secundarias”.

Sin embargo, y pese a que incluso despidió a su abogado, Roberto Pereira en la puerta del Palacio de Gobierno cuando este se salió rumbo al Congreso, Vizcarra apareció en el último momento, sin corbata ni banda presidencial para “dar una señal a la población” de que lo más importante “es venir y dar la cara”.

Cálculos provisionales basados en las expresiones públicas de los partidos políticos parlamentarios y sus líderes apuntan a que tan solo uno de los nueve grupos en la Cámara, Unión por el Perú, apoya la destitución abiertamente.

Ese grupo tiene tan solo 13 votos, y para que Vizcarra sea destituido son necesarios 87 votos afirmativos.

Alianza para el Progreso (APP), que votó a favor de abrir el juicio político, confirmó por boca de sus líderes y portavoces que no apoya ahora la destitución, del mismo modo que Somos Perú, Fuerza Popular (el partido fujimorista), y el Partido Morado.

Acción Popular y Podemos Perú, que también fueron entusiastas impulsores de la vacancia, ahora no parecen dispuestos a votar en bloque a favor, mientras que el partido evangélico Frepap y el izquierdista Frente Amplio no han señalado su voto pero no se espera que secunden la medida./SYGA

Con información de Panorama

Foto: vía Hola News