Migración Colombia activa renovación del permiso de permanencia

Por medio de un comunicado, las autoridades de Migración Colombia informaron que a partir de este 21-Dic hasta el 27-Abr los venezolanos que tengan el Permiso Especial de Permanencia (PEP) próximo a vencer podrán renovarlos.

De acuerdo al director del organismo, Juan Francisco Espinoza, espera que más de 132 mil migrantes venezolanos se beneficien de este trámite que podrán realizar a través de la página web.

El procedimiento consiste en incluir su fecha de nacimiento y numero del PEP para posteriormente actualizar la información personal.

Explicó que a la hora de renovar el documento es necesario que los venezolanos no cuenten con visa vigente expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tengan antecedentes penales a nivel nacional e internacional, no haber cancelado el PEP y no tener medidas de expulsión o deportación vigente.

Además, pidió tener en cuenta que la vigencia del PEP es de dos años a partir de la fecha de expedición.

Con información de La Nación

Foto: Prensa @migracioncol